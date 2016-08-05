Москва, 5 августа, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Brent 4 августа продолжила рост на техническом закрытии избыточных коротких позиций по активу. Однако в то же время стало известно, что впервые с января 2014 года США импортировали больше нефти, чем добыли, отчасти, благодаря росту предложения со стороны ОПЕК. И, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, это говорит об одном: стратегия картеля явно направлена на захват рыночной доли вместо ориентации на цену. Иран, Ирак и Саудовская Аравия активно наращивают обороты и не готовы сдаваться, а, значит, падение уровней добычи США может продолжиться.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Что это означает? Что в среднесрочной перспективе слабые игроки будут уходить со сцены, снижая предложение на рынке и создавая условия для восстановления котировок нефти. Однако сейчас все происходящее — это еще один фактор риска и аргумент в пользу очередных продаж Brent с текущих относительно привлекательных уровней. Не исключено, 5 августа нефть доберется до отметки 41,70 долл./баррель», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа цены на нефть в пятницу вновь вернулись в «красную зону» из-за обострившихся опасений переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 07.48 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,99% — до $43,85 за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,91% — до $41,55.