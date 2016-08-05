Москва, 5 августа, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Банк России лишил лицензий на осуществление страхования у четырех компаний, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Лицензии ЦБ РФ отозваны у страховых компаний «Белокаменная», «Свисс-Гарант»,"Брокерская страховая компания «РОСТА» и «ПРО-полис».

Согласно законодательству, эти компании теперь должны прекратить страховую деятельность, но исполнить обязательства по всем ранее заключенным договорам, то есть провести выплаты по всем страховым случаям.

Также они должны в течение месяца уведомить своих клиентов об отзыве лицензии, о передаче обязательств другим страховщикам, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования).