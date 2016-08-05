Вашингтон, 5 августа, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама заявил, что Москва не заслуживает полного доверия в вопросе урегулирования сирийской ситуации: если перемирие в Сирийской Арабской Республике сорвётся, это будет на совести российского руководства, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Обама

Обама высказался в адрес России в ходе пресс-конференции, на которой журналисты попросили его оценить уровень доверия Вашингтона к Москве и лично к президенту России Владимиру Путину в сирийском вопросе.

«Я не уверен, что мы можем доверять России и Владимиру Путину. Поэтому нам нужно проверить, можем ли мы достичь реального прекращения огня», — сказал Обама.

Несмотря на отрицательную оценку авторитетности российского влияния на сирийскую ситуацию американский лидер выразил готовность продолжать сотрудничество с Москвой «для укрепления усилий по борьбе с террористическими группировками «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России) и «Аль-Каида» (запрещена в России)». Но Москва пока «не сделала шагов навстречу Вашингтону».

«Учитывая ухудшающуюся ситуацию, России пора показать, что она серьезно настроена насчет выполнения этих целей», — заявил Обама.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа Обама заявил, что успехи в сокращении территорий влияния ИГ (запрещено в России) на Ближнем Востоке — заслуга американской политики: сколько США возглавляют коалицию, столько ИГ терпит поражения. «Я доволен прогрессом, которого мы достигли на земле в Ираке и Сирии. Хотя мы ещё далеки от освобождения Мосула и Ракки», — отметил он. Роль России в урегулировании сирийского конфликта как политическими, так и военными методами Обама не прокомментировал.

Между тем, Министерство обороны России 3 августа сообщило о применении отравляющих веществ в жилом квартале Алеппо причисляющей себя к оппозиции группировкой «Харакят Нур ад-Дин аз-Зинки». Госдеп ответил, что сведения требуют тщательной проверки.

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