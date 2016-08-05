Москва, 5 августа, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Пара USD/RUB резко обвалилась на укреплении нефтяных котировок. Коррекционный откат Brent с пробоем сильного сопротивления на отметке 43,40 позволили нефти коснуться 7-дневного максимума 44,11 и помогло рублю спуститься к нижней границе диапазона 65,50 — 67,00, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Доллар

«Однако пробой ниже не состоялся, что говорит о том, что у пары еще есть все шансы вновь пойти вверх. Особенно если 5 августа состоится возобновление распродаж нефти. Особенно если Baker Hughes опубликует очередной отчет, подтверждающий продолжающийся тренд на увеличение числа действующих буровых установок», — пояснила Афанасьева.

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«Таким образом, текущие уровни по USD/RUB могут стать привлекательными точками входа на покупку с краткосрочной целью на 66,30», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 5 августа Центробанк РФ понизил официальные курсы евро и доллара к рублю на 5 августа более чем на рубль. Доллар США понизился к рублю на 34,79 копейки до 66,3941 рубля. Евро упал на 87,46 копейки и составил 73,9232 рубля