Мадрид, 5 августа, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» приняло решение вдвое повысить зарплату главного тренера команды Зинедина Зидана, сообщает издание As.

alchetron.com Зинедин Зидан

По информации издания, зарплата французского специалиста увеличится с € 2,7 млн до € 5,5 млн с вычетом налогов.

Напомним, Зинедин Зидан возглавил «Реал» в феврале 2016 года после отставки Рафаэля Бенитеса и подписал с мадридским клубом контракт, рассчитанный до 2018 года. Под его руководством «Реал» завоевал второе место в чемпионате Испании и выиграл Лигу чемпионов, одолев в финале «Атлетико». Главным секретом таких успехов Зидана в тренерской работе эксперты считают умение строить отношения с игроками команды и способность брать на себя ответственность.