Киев, 5 августа, 2016, 08:38 — ИА Регнум. «Бардак» под названием «антитеррористическая операция» (АТО), которая проводится на востоке Украины, необходимо заканчивать. Об этом украинский депутат Надежда Савченко заявила в эфире Эспрессо.TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM АТО

«Очень опасная такая риторика, что надо вводить военное положение, — подчеркнула бывшая военнослужащая. — Нам надо заканчивать этот бардак, который назвали «АТО», как можно быстрее, без всякой дальнейшей войны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, которая обвинялась в пособничестве в убийстве 2-х российских журналистов, была приговорена в России к 22 годам колонии. Она должна была в настоящее время находиться в одной из колоний РФ, но была помилована указом президента страны Владимира Путина.

31 мая 2016 г. Савченко дебютировала в парламенте Украины, произнеся речь о погибших в Донбассе военных ВСУ, которую она завершила исполнением гимна страны.