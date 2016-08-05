Екатеринбург, 5 августа, 2016, 08:32 — ИА Регнум. В Свердловской области отмечен всплеск количества природных пожаров. За прошедшие сутки (4 и 5 августа) их зарегистрировано более чем в два раза больше, чем было в предыдущие сутки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

pixabay Пожар в лесу

Всего в регионе за сутки произошло 10 природных пожаров. Семь очагов уже ликвидированы. Ещё три тушат пожарные. Очаг уже локализованы. Самый крупный пожар отмечен в районе Нижнего Тагила, его площадь составляет семь гектаров.

Спасатели заявляют: угрозы населённым пунктам нет. Отметим, одной из причин всплеска является установившаяся жаркая погода. Добавим, что к началу августа в регионе произошло уже 459 природных пожаров. В 2015 году, когда почти всё лето шли дожди, очагов было всего 273.

В то же время, общая площадь пострадавших угодий изменилась незначительно: 2278,81 га в 2016-м году и 1993,78 га в 2015-м.

В 11 муниципалитетах региона действует особый противопожарный режим. МЧС предупреждает, что в ближайшее время на Среднем Урале сохранится высокий класс пожарной опасности.