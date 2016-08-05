Кембридж, Великобритания, 5 августа, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Британские ученые из Кембриджского университета выявили связь преждевременного старения тканей человеческого мозга с ожирением, сообщает журнал Neurobiology of Aging.

Питер Пауль Рубенс Вакх. (фрагмент)

Пока еще ученые не выяснили, вызвано ли ожирение процессами, влияющими на мозг, или старение мозга провоцируется ожирением. Тем не менее, налицо тот факт, что старение мозга происходит быстрее у тучных людей, чем у людей с нормальным телосложением.

Ученые открыли этот феномен, изучив МРТ-снимки мозга более 500 жителей Кембриджа в возрасте от 20 до 87 лет. Используя данные МРТ, британские нейрофизиологи вычисляли объем белого вещества у пациентов, толщину коры их головного мозга и ее площадь, сравнивая показатели толстых и стройных людей.

В результате были выявлены различия в структуре мозга, которые начинали заметно проявляться после 40 лет жизни. После этой возрастной отметки мозг тучных людей начинал быстро стареть и сокращаться в объеме, а к 50 годам его объем и устройство соответствовали мозгу стройных людей 60-летнего возраста.

Ученые отметили, что данный процесс в основном затрагивал белое вещество мозга и почти не касался коры, чья площадь и толщина была примерно одинаковой как у толстых, так и у худых людей. Это подтверждается тем, что умственные способности и толстых и худых людей в этом возрасте примерно равны.

Исследователи полагают, что дальнейшее исследование этого явления крайне важно, так как население Европы стремительно стареет и толстеет, а защита мозга от увядания скоро может стать одной из главных задач медицины.