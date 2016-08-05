Вашингтон, 5 августа, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Уничтожение ИГИЛ (запрещено в РФ) не будет означать победы над группировкой, поскольку её боевики могут либо перейти к подпольной террористической деятельности, либо войти в ряды новой экстремистской группы, пишет Энтони Х. Кордесмен в докладе, опубликованном Центром стратегических и международных исследований США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

По мнению автора, странам Запада и США, в частности, нужно смириться с реальностью, в которой сохраняется угроза терроризма — его невозможно победить полностью. Несмотря на все контртеррористические меры, риск теракта будет сохраняться.

Автор отмечает, что благодаря победе над группировкой ИГИЛ (запрещено в РФ) удастся предотвратить большое число терактов, однако полностью их исключить нельзя. Связано это с тем, что в исламском мире слишком велико число действующих сил, а сама террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) является лишь одной из нескольких крупных экстремистских групп, действующих в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Так, по данным разведывательных служб, поток иностранных боевиков в течение весны 2016 года не сократился, несмотря на значительные территориальные потери боевиков «Исламского Государства» (группировка запрещена в РФ).

Восстановление контроля над удерживаемыми экстремистами территориями будет означать, что тысячи боевиков, большая часть которых не станет после этого пацифистами, будут вынуждены или уходить в подполье, или отправляться в другие места.

Для стран Запада это означает вызов, поскольку им необходимо интегрировать в свои общества всё большее число выходцев из исламского мира. Более того, автор отмечает, что невозможно полностью обеспечить безопасность открытых обществ и свести на нет возможность атаки террориста-одиночки.

Единственным способом победить терроризм, по мнению автора, является решение лежащих в его основе проблем, в частности экономических и политических.

Напомним, террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за ряд терактов на территории стран-членов ЕС и США. В частности, во Франции боевики ИГИЛ (запрещено в РФ) стояли за крупными терактами в Париже и Ницце. В Бельгии группировка организовала нападение на столицу страны, совершив серию взрывов в аэропорту и метро Брюсселя в марте 2016 года.

В США боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) заявили о своей причастности к массовому убийству в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) и расстрелу бара для представителей нетрадиционных половых ориентаций в Орландо (штат Флорида).

О вероятности того, что на территории США будут по-прежнему происходить теракты предупреждает и президент Барака Обама, который 4 августа отметил, что несмотря на выдавливание боевиков группировки из ключевых городов в Ираке и Сирии, радикалы по-прежнему будут представлять угрозу для США.