Циндао, Китай, 5 августа, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Главное таможенное управление КНР раскрыло подробности задержания крупнейшей за последние годы партии золотых изделий в Циндао. Сотрудники таможенной службы Циндао задержали мужчину, пытавшегосяввезти в КНР золотые изделия массой 7,7 кг.

wallpaperup.com Золото

Стоимость 16 изделий оценивается в 2,63 млн юаней ($400 тыс.). Согласно китайскому законодательству, золото является запрещенным для импорта и экспорта материалом. Любой гражданин, желающий вывезти или ввезти золото весом более 50 граммов, обязан задекларировать свое имущество, пишет «Синьхуа».

В настоящий момент мужчина задержан, его допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Задержанный настаивает на своей невиновности, в случае, если будет доказано обратное, ему грозит условная судимость и крупный штраф.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 июля сотрудники таможенной службы сообщили о задержании 12 контрабандистов, пытающихся ввезти на территорию КНР 76 кг золота.