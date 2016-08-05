Тбилиси, 5 августа, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Грузинский курортный город Боржоми серьезно пострадал от стихии. Как передает местное, Боржомское телевидение, результате проливных дождей, града и ветра были затоплены улицы, подвалы и первые этажи домов, повалены деревья. Потоки воды и грязи залили дороги.

turtutur.ru Боржомское ущелье

Особенно большой ущерб наводнение нанесло Боржомскому историческому парку в центра города. Спасателям в срочном порядке пришлось эвакуировать находившихся в момент разгула стихии в парке и в серных банях отдыхающих. По информации грузинских телекомпаний, исторический парк практически уничтожен.

В зоне стихийного бедствия мобилизованы спасательные службы из Боржоми и Ахалцихе, продолжаются работы по расчистке дорог. В Боржоми находятся министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Нодар Джавахишвили и руководитель Совета по госбезопасности управлению кризисами Миндия Джанелидзе.

Сильный дождь с градом начался в Боржоми около 20:00 часов 4 августа и продолжался 25 минут.