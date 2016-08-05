Москва, 5 августа, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Brent оказалась во власти волатильности, вернувшись на исходные позиции после коррекции в район 42,50 долл./баррель. По мнению аналитика OBR Forex Анастасии Семеновой, неустойчивость позиций Brent объясняется несколькими факторами.

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«Во-первых, катализаторы недавнего ралли носит кратковременный характер и не меняет по-прежнему негативной фундаментальной картины. Во-вторых, достигнув более привлекательных уровней, актив спровоцировал частичную фиксацию прибыли. Так же может произойти и на текущем этапе», — пояснила эксперт.

«Влияние на поведение «черного золота» оказывает и динамика доллара, который с оптимизмом настроен на завтрашний (5 августа) отчет по рынку труда. Если релиз отразит прирост занятости в районе 180−200 тыс., покупатели USD активизируются. В этом случае Brent попадет под новую волну продаж», — отметила Семенова.

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«Еще одним фактором риска станет отчет Baker Hughes по числу буровых в США. Если очередной прирост показателя подтвердит тенденцию к восстановлению сланцевой индустрии, баррель может потерять заработанное и уйти под 42 долл./баррель, хотя основная реакция на отчет, вероятно, придется на 8 августа», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 5 августа мировые цены на нефть в пятницу вновь вернулись в «красную зону» из-за обострившихся опасений переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 07.48 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,99% — до $43,85 за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,91% — до $41,55.