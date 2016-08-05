Краснодар, 5 августа, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Вторая, ответная встреча ФК «Краснодар» с футбольным клубом «Биркиркара» (Мальта) в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА-2016/2017 завершилась уверенной победой черно-зеленых — 3:1. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба 5 августа, главный тренер «Краснодара» Олег Кононов вновь воспользовался возможностью ротации.

fckrasnodar.ru ФК «Краснодар» забивает гол в ворота «Биркиркару»

Уже на второй минуте на весьма острую атаку хозяев мальтийцы ответили двумя своими. А затем краснодарцы перешли к планомерной осаде гостевых ворот, а «Биркиркара» ждала своего шанса, чтобы ответить контратакой. Первый гол забили мальтийцы на 15-й минуте. Однако не в ворота противника, а в свои — мяч вкатился от ноги юного ивуарийца Эбуэ Куасси. Следующие два гола были забиты в течении одной минуты. Из-за грубой ошибки гостей на 37-й минуте Жоаозинью забил второй гол — 2:0. Затем мяч в ворота мальтийцев протолкнул Лаборде.

После перерыва мальтийцы воли к победе не потеряли и на каждую атаку «Краснодара» старались отвечать своей. Результатт не заставил себя ждать. Вышедший на замену Предраг Йович на 61-й минуте продавил оборону хозяев при подаче углового и головой поразил дальний угол ворот Синицына.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Краснодарцы второй раз одолели островитян и вышли в плей-офф раунд Лиги Европы УЕФА. Следующего соперника черно-зеленых определит жеребьевка, которая пройдет 5 августа в швейцарском Ньоне.

Как сообщало Иа, первая встреча с «Биркиркарой» для краснодарцев также сложилась успешно. Черно-зеленые разгромили островитян всухую — 3:0.

Добавим, что ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА-2016/2017, сыгранный на стадионе «Кубань» против мальтийского клуба «Биркиркара», стал для «Краснодара» 26-м матчем в рамках Лиги Европы УЕФА. Суммарная статистика команды в этом турнире за два сезона такова: 14 побед, шесть ничьих, шесть поражений, разница мячей 52−27. «Краснодар» одержал 160-ю победу в официальных матчах за все время существования клуба.

«Игра была непростой, но мне понравилась. «Биркиркара» играла организованно, проводила атаки», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Краснодара» Олег Кононов, отметив, что его команде не так было просто показать хороший футбол.

«Ребята отыграли достаточно хорошо, забили три гола. В первую очередь, есть удовлетворение. Я доволен всеми футболистами. У нас нет состава, а есть игроки, которые могут в любой момент выйти и играть на победу», — сказал рулевой ФК «Краснодар».

«Команда хозяев была очень сильная. Это игра была для нас очень тяжелая, все 90 минут. Каждая атака несла для нас угрозу опасность. Тем не менее, мы сами им помогли, глупые ошибки привели к тому, что нам зарядили три мяча. Я не скажу, что мы потеряли желание играть в хороший футбол, но желание добиться приемлемого для нас результата мы потеряли точно», — прокомментировал игру с черно-зелеными главный тренер «Биркиркары» Дражен Бесек.