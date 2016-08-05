Москва, 5 августа, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо озвучит англоязычную версию документальной ленты об озере Байкал. Бюджет экологического проекта, претендующего на поддержку Министерства культуры РФ, составит 70 млн рублей, пишут 5 августа «Известия».

hdwpics.com Леонардо ди Каприо

Работать над 3D-фильмом «Байкал — сердце мира» будет международная команда: специалисты из США, Китая и Франции. По словам продюсера фильма Игоря Добровольского, Ди Каприо уже дал согласие на работу в проекте, он озвучит ленту на английском языке. При этом еще не определено, кто будет озвучивать русскоязычную версию ленты.

Фильм «Байкал — сердце мира» вошел в список 26 претендентов на финансирование Минкультуры среди неигровых лент. В настоящее время 33 млн рублей уже выделил частный инвестор, еще 7 млн рублей создатели ленты ожидают получить от государства. В целом затраты на съемки оцениваются в 70 млн рублей.

Читайте также: Жители Бурятии попросили Ди Каприо спасти Байкал