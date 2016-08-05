Новосибирск, 5 августа, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на 1 августа 2016 года 37 сельскохозяйственных предприятий находятся в различных процедурах банкротства. Это составляет 6,8% от общего количества сельхозкомпаний региона, сообщили ИА REGNUM в областном министерстве сельского хозяйства. Наибольшее количество несостоятельных предприятий расположено в Доволенском районе — пять, в Ордынском районе их четыре, Купинском, Чистоозерном, Искитимском районах — по три, в остальных районах по несколько таких предприятий.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

При этом, минсельхоз подчеркивает, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 года показатель снизился на 8,6%."Завершена процедура банкротства по предприятиям «Садовское» Краснозерского района, и «Чебулинское» Болотнинского района. Проведены торги «Баганской МТС», завершение процедуры банкротства ожидается в августе 2016 года», — заявили в министерстве сельского хозяйства, подчеркнув, что новосибирские власти совместно с администрациями районов принимают все возможные меры по сохранению сельскохозяйственного производства на территориях предприятий-банкротов.

По официальным данным, на 1 мая 2016 года сельхозпредприятиям региона из федерального и областного бюджетов было перечислено 1,748 млрд рублей господдержки. Получателями мер господдержки стали 1120 сельхозтоваропроизводителей. Большая часть средств была направлена на возмещение части затрат по реализации на собственную переработку молока, компенсацию части затрат на приобретение техники и оборудования, несвязанную поддержку в области растениеводства. Кроме этого, были предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным сельхозтоваропроизводителями. Но, по словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Василия Пронькина, 21 сельхозпредприятие из 12 районов области не получило субсидии из областного бюджета, потому что аграрии представили неполный пакет документов. Остаток средств областного бюджета на предоставление субсидий на тот момент составлял 1,8 млн рублей.

Отметим, что Новосибирская область занимает территорию 178,2 тыс. кв. километров, на которой проживает 2762,2 тыс. человек, из них чуть больше 20% — в сельской местности. Сельскохозяйственным производством в области занимается более 500 предприятий.