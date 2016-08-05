Вашингтон, 5 августа, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Государственный департамент США обратился к руководству ООН и к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), призывая подробно расследовать возможные случаи применения химического оружия на территории Сирии. Такое заявление сделал представитель внешнеполитического ведомства США Марк Тонер на брифинге в Вашингтоне накануне, 4 августа.

fesoku.net Алеппо, Сирия

Вопрос химического оружия в Сирии был поднят после заявления генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, представляющего Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, о факте использования химического оружия группировкой «Харакят Нур ад-Дин аз-Зинки» (относится к так называемой «умеренной оппозиции»).

Тонер заявил, что Госдепартаменту были переданы два сообщения об использовании отравляющих веществ — данные получены от России. Однако американскому ведомству нужны «неоспоримые доказательства».

«Мы призываем ОЗХО и ООН тщательно расследовать эти инциденты. Любые стороны должны воздержаться от применения химоружия и следовать своим обязательствам в рамках конвенции ООН», — заявил Тонер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Министерстве обороны России сообщили о применении отравляющих веществ в жилом квартале Алеппо группировкой «Харакят Нур ад-Дин аз-Зинки». В результате химической атаки погибли по меньшей мере семь человек, ещё более 20 человек с признаками удушья и ожогов дыхательных путей были госпитализированы.