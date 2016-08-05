Рубцовск, Алтайский край, 5 августа, 2016, 07:51 — ИА Регнум. «Ледниковый период», в котором тепловой комплекс Рубцовска пребывал последние годы, похоже, завершился. Задачу наладить нормальное функционирование системы с последующим выведением на единый теплоисточник — Южную тепловую станцию — поставили перед собой работники Сибирской генерирующей компании (СГК). Для этого дорогостоящего проекта потребуется не менее 1,7 млрд. рублей и более 10-ти лет на окупаемость. Но энергетики решились на его воплощение, исходя не из финансовой, а социальной необходимости.

официальный сайт СГК СГК потратит более 1,5 млрд. рублей на модернизацию теплоснабжения Рубцовска

«На текущий момент другие предприятия, отвечающие за теплоснабжение города, находятся в стадии банкротства. В МУП «Рубцовские тепловые сети» ведется процедура наблюдения с 2015 года. В отношении собственника Рубцовской ТЭЦ — ООО «Инвестиционно-девелоперская компания» — с августа также введена процедура банкротства», — отмечают в СГК.

К деятельности по теплоснабжению Рубцовска энергетики Сибирской генерирующей компании приступили только накануне, 4 августа. Потому, что именно вчера вступил в силу договор аренды в части теплового комплекса города.

«Власти региона и муниципалитета содействовали скорейшему началу нашей работы в Рубцовске, однако по ряду независящих от сторон обстоятельств, связанных с правовыми процедурами, сроки сместились с первоначально запланированных — на месяц. В числе первоочередных задач перед нами — решение проблемы подачи горячей воды жителям южной части города, ритмичная подготовка к осенне-зимнему периоду, в частности, проведение гидравлических испытании теплосетей, не связанных с горячим водоснабжением. К выполнению этих планов мы приступим незамедлительно», — пояснил директор Барнаульского филиала СГК Игорь Лузанов.

Согласно договору, на обслуживание СГК переданы Южная тепловая станция, 12 котельных, а также теплосетевой комплекс с протяженностью трубопроводов более 190,6 км в двухтрубном исчислении.

«Для управления арендованным имуществом руководством СГК было принято решение создать Обособленное структурное подразделение Рубцовские тепловые сети АО «Барнаульская тепломагистральная компания», — пояснили в пресс-службе СГК.

Модернизация Южных теплосетей (ЮТС) предполагает увеличение тепловой мощности, а также установку турбины, которая будет обеспечивать станцию необходимой электроэнергией. Кроме того, будут проведены масштабные работы по перекладке городских теплосетей и строительству перемычки между контурами Рубцовской ТЭЦ и ЮТС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, серьезные проблемы в работе предприятий топливно-энергетического комплекса Рубцовска обозначились еще в 2015 году. А в завершившемся отопительном сезоне властям региона приходилось решать их практически в «ручном режиме».

Плачевному положению, в котором оказались теплогенерация и тепловые хозяйства Рубцовска, способствовало многолетнее сдерживание тарифов. Чтобы не заморозить рубцовчан предстоящей зимой, в июне 2016 года было принято решение о привлечении добросовестного инвестора в лице «Сибирской генерирующей компании». Побывав в Рубцовске, энергетики предложили несколько путей решения, главная суть которых в том, чтобы сделать более эффективным теплоснабжение всего города. Но для этого необходимо было урегулировать с местными депутатами вопрос по тарифам.

В итоге, оценив всю критичность ситуации, Гордума одобрила обращение к губернатору Алтайского края Александру Карлину с просьбой об установлении повышенного уровня роста тарифов на тепловую энергию для рубцовчан. Но возрастут они не ранее 1 июля 2017 года. До этого времени жители Рубцовска будут платить за тепло по прежним тарифам.

Как отметил ранее заместитель главы администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман, в том, что в город пришла Сибирская генерирующая компания, много плюсов: «Это надежный инвестор с хорошей историей, что гарантирует стабильность отрасли, заработной платы, налоговых поступлений».