Калининград, 5 августа, 2016, 08:00 — ИА Регнум. В Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», совершённые с использованием сети «Интернет»). Инициатором возбуждения дела выступило региональное управление ФСБ, сообщил сегодня, 5 августа, корреспонденту ИА REGNUM источник в компетентных органах.

berlinjournal.biz Немецкие журналисты, сидящие в США, уже не стесняются

Судя по открытым источникам, это первое в российском эксклаве расследование по столь редкой статье. ИА REGNUM уточняет, что статья 280.1 УК РФ является нововведением, она была принята Госдумой в конце 2013 года по инициативе КПРФ.

В июне 2014 года (после Крымской весны) санкция по этой статье была ужесточена — до четырёх лет лишения свободы (раньше было три года), либо штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. В последний раз дело о призывах к сепаратизму возбуждалось именно в Крыму.

О калининградском деле пока известно немного. Фигурант — житель Калининграда (его фамилия не сообщается), разместивший в социальной сети «Вконтакте» текст, который содержит призывы — цитата из документов расследования — «выхода Калининградской области из состава Российской Федерации».

Решение о возбуждении дела было проверено прокуратурой Калининградской области и признано законным. В настоящее время Роскомнадзор заблокировал выявленный экстремистский материал, внеся сведения в соответствующий реестр.

ИА REGNUM напоминает, что сепаратистскую кампанию в российском эксклаве активизировал экс-посол США в России Майкл Макфол в марте 2016 года. Тогда в своем микроблоге он предложил Германии фактически аннексировать Калининград.

«Кёнигсберг был немецким городом на протяжении многих веков. Означает ли это, что Германия имеет право аннексировать Калининград сейчас?» — задался вопросом в недавнем прошлом американский дипломат, а чуть раньше — спецпомощник президента США по вопросам национальной безопасности.

После макфоловской отмашки события на калининградском направлении последовали с пугающей частотой.

Так, в июне вышел в свет доклад бывшего заместителя Верховного главнокомандующего Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе Ричард Ширреффа, в котором он предлагает Польше очертить потенциальные цели в России, включая нанесение тактического ядерного удара по Калининградской области.

В западной прессе стали проскакивать сообщения, где Калининград именуется «Кёнигсбергом». Например, 30 июня 2016 года в «Берлинском журнале», редакция которого находится, кстати, в США, вышла статья под заголовком «Россия проверяет маршрутизацию ракет в Кёнигсберге».

В регионе оживились маргинализированные националисты, совершив поездки в Киев (к нацистам из батальона «Азов») и Польшу, где призвали переименовать кольцевую развязку «Rondo Kaliningrad» на «Rondo Königsberg». Две недели назад в интернете стартовала инициированная местными сепаратистами петиция о переименовании Калининграда в Кёнигсберг, которую на сегодня подписали 1747 человек.