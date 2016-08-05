Буэнос-Айрес, 5 августа, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси изменил свое решение завершить выступления за национальную команду, сообщает Ole.

hoyenfutbol.com Лионель Месси

Указывается, что новый главный тренер аргентинской сборной Эдгардо Бауса встретится со знаменитым футболистом на следующей неделе, после чего Месси объявит о своем возвращении в национальную команду. Стоит отметить, что 1 сентября сборную Аргентины ждет встреча со сборной Уругвая.

Напомним, Лионель Месси решил завершить свою карьеру в национальной команде после поражения от сборной Чили в финале Кубка Америки-2016. Однако новый тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса выразил уверенность в том, что форвард, считающийся лидером национальной команды, разделит его планы и вернется в строй.