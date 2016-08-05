Латакия, Сирия, 5 августа, 2016, 07:28 — ИА Регнум. В Сирии неизвестная ранее группировка «Всеобщий фонд по делам заключенных» (General Foundation for Prisoners' Affairs) требует «выкуп» за тела российских военнослужащих, погибших при крушении вертолета Ми-8, сообщает Reuters.

AlexVan Тюрьма

Боевики предлагают обменять пять тел граждан РФ, которые якобы находятся у них, на освобождение заключенных из тюрем Сирии и лиц, которые удерживаются в Ливане «Хезболлой».

Также группировка требует от правительственных войск Сирии и союзников прекратить осаду окруженных территорий и передать туда гуманитарную помощь. Свои требования боевики подкрепили якобы документами погибших членов экипажа Ми-8.

Напомним, 1 августа Минобороны РФ сообщило о самой крупной потере российских вооруженных сил с момента начала операции в Сирии: в провинции Идлиб был сбит военно-транспортный вертолет Ми-8. На борту вертолета, доставившего в Алеппо гуманитарную помощь и возвращавшегося на базу Хмеймим, находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

По данным Минобороны, вертолет сбили с земли с территории, подконтрольной террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России и других странах) и отрядам так называемой «умеренной оппозиции».