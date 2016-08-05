Лозанна, Швейцария, 5 августа, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на Олимпийские игры-2016 спортсменов, пойманных ранее на допинге. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщается в релизе CAS.

property-forum.eu Олимпийские кольца

Согласно релизу Спортивного арбитражного суда, пункт 3 решения МОК содержит незамысловатый и неквалифицированный критерий.

«Любой спортсмен, который был осужден за «допинг-историю», не допускается Олимпийским комитетом России (ОКР) на Игры в Рио, — говорится в релизе. — Трудно согласовать этот пункт с заявленной целью предоставить спортсменам возможность опровергнуть презумпцию вины и признать право на справедливость».

Спортивный арбитражный суд пришел к выводу, что данное решение Международного олимпийского комитета не имеет законной силы, поскольку оно не «уважает право спортсменов на справедливость».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля исполком МОК принял решение не отстранять российскую сборную от участия в ОИ-2016 в Бразилии. Решения по участию спортсменов РФ будут принимать международные федерации по олимпийским видам спорта на основе выработанных МОК критериев. При этом спортсмены РФ, ранее имевшие проблемы с допингом, не будут допущены до участия в летних Играх, отмечалось в постановлении МОК.