Руза, Московская область, 5 августа, 2016, 07:01 — ИА Регнум. Главу МЧС Владимира Пучкова и министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня просят помочь в восстановлении разрушенного ураганом подмосковного поселка Колюбакино (Рузский район). С обращениями выделить средства из резервного фонда правительства РФ к ним обратился вице-спикер Госдумы Александр Романович («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ruza24.ru Последствия урагана в поселке Колюбакино (Рузский район)

По словам Романовича, в районе уже проведена работа по частичной замене стекол и кровли в разрушенных домах, однако для капитального ремонта жилья, а особенно для строительства нового, в районном бюджете не хватит средств.

«13 июля по Рузскому району прошел настоящий смерч, в последствие которого были нанесены значительные разрушения поселку Колюбакино, где пострадала большая часть домов. Во многих многоквартирных домах были выбиты стекла, 6 домов остались без кровли. Были повалены заборы, электрические и фонарные столбы, множество деревьев. Разрушению подверглись средняя и художественная школы, частично разрушен игольный завод. Несколько десятков частных домов полностью разрушены. Пострадал православный храм Рождества Пресвятой Богородицы — в нем были выбиты окна, пострадала кровля и стены, погнулся крест», — заявил Романович.

Ремонт школы необходимо завершить к 1 сентября, а жилья — до наступления холодов, добавил он. «Прошу изыскать возможность выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий жителям Рузского района Московской области, а также поручить уполномоченным органам исполнительной власти субъекта осуществить иные меры, направленные на полную ликвидацию последствий стихийного бедствия», — заключил депутат.

Напомним, в ночь на 14 июля 2016 года Московский регион оказался в зоне действия самого сильного шторма после урагана 1998 года. Были повалены деревьев, сорваны крыши с сотни домов, пострадали рекламные щиты и плохо закрепленные конструкции. Не обошлось без человеческих жертв. В ряде районов Московской области были оборваны линии электропередач, вводился режим ЧС.