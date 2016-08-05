Абакан, 5 августа, 2016, 07:06 — ИА Регнум. Ни о каком присоединении Бурятии и Забайкалья к Дальневосточному федеральному округу (ДФО) речи быть не может, считает политолог из Хакасии Игорь Саськов.

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«На мой взгляд, это абсолютно неприкрытая политическая возня. Делать подобные заявления за месяц с небольшим до выборов в Государственную Думу, мягко говоря, безответственно. Ну, какое может быть присоединение?», — заявил политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в правительстве страны обсуждается возможность присоединения двух сибирских регионов к ДФО.

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«Еще вчера, 4 августа, новый полпред президента в СФО и бывший губернатор Севастополя Сергей Меняйло был с рабочей поездкой в Бурятии, начав свое знакомство с регионами Сибирского федерального округа именно с этого субъекта РФ. Это уже говорит о многом. Полпред, ранее ни разу не бывавший в Сибири, никогда не поедет знакомиться с подконтрольной ему территорией, начиная это знакомство с откровенно слабых, депрессивных субъектов СФО. Он сначала едет в сильные — сегодня он уже в Омской области», — рассуждает Игорь Саськов.

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Политолог отметил, что Меняйло «ни разу даже словом не обмолвился ни о каком присоединении»: «Зачем правой руке президента в Сибири начинать свой первый вояж в этой должности с региона, который, по каким-то слухам, вскоре войдет в состав Дальневосточного федерального округа? Чтобы попрощаться? Так что это какой-то бред».

«Идея присоединения Бурятии и Забайкалья к ДФО представляется мне чрезвычайно утопической. Для регионов это значит рвать все сложившиеся и устойчивые политические и экономические связи, а на это сейчас не пойдет никто (вспомните хотя бы выборы в ГД РФ). Да и Дальнему Востоку в целом такая перспектива вряд ли понравится и поможет развиваться, в округе и без двух потенциальных «новичков» масса проблем самого разного характера — так зачем ему еще новые дармоеды (прошу прощения за слово)? В общем, на мой взгляд, это все пока очередной популистский бред некоторых неоперившихся политиков и хозяйственников. Лучше любому региону, если он будет перебегать из округа в округ, точно не будет, как и всей стране, переживающей сейчас очень непростые времена», — подытожил Игорь Саськов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Михаил Полковов заявил, что в настоящее время в кабинетах правительства РФ ведутся разговоры о возможном присоединении Бурятии и Забайкалья к ДФО. Государство прилагает большие усилия и выделяет много денег на развитие Дальнего Востока, и от присоединения Забайкальского края и Бурятии к ДФО выиграют все эти территории, так как получат больше ресурсов и льгот, считает Полковов.