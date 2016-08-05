Рамалла , 5 августа, 2016, 06:16 — ИА Регнум. Палестинское движение ФАТХ считает одним из своих главных достижений «убийство 11 тысяч израильтян» — сообщение, подтверждающее это, было размещено на официальном аккаунте движения в четверг, 4 августа, сообщает Reuters.

sem40.ru Израиль.

Сообщение адресовано «невеждам и сомневающимся», которые призывают голосовать на предстоящих выборах против ФАТХ, считающихся «умеренно-антиизраильским» движением, в отличие от их главных конкурентов в Палестинской автономии, движения ХАМАС.

Пост вызвал резкую критику с израильской стороны, однако лидеры ФАТХ не стали опровергать. Один из советников главы ФАТХ, президента Палестины Махмуда Аббаса, заявил, что, сообщение в социальной сети не может считаться официальным заявлением, но движение ФАТХ гордится всеми, кто боролся, «чтобы положить конец израильской оккупации», в том числе с оружием в руках.

Президент Аббас считается сторонником ненасильственного сопротивления против «израильской оккупации». Их противники на выборах, предстоящих в октябре, движение ХАМАС, считаются «партией войны». Однако, делают вывод израильские эксперты, разница между ними может оказаться не столь большой.