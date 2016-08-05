Вьентьян, 5 августа, 2016, 06:08 — ИА Регнум. Министр коммерции КНР Гао Хучэн, выступая на 15-й рабочей встрече министров экономики в формате Китай+АСЕАН (10+1), привел статистику, согласно которой в 2015 г. внешнеторговый оборот между Китаем и АСЕАН превысил отметку $473 млн. В ежегодный рост торгового оборота между КНР и АСЕАН составил 18,5%.

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«Сотрудничество Китая со странами-участницами АСЕАН демонстрирует пример развития добрососедских и взаимовыгодных отношений. Ежегодное увеличение торгового оборота неминуемо приведет к тому, что АСЕАН станет главным торговым партнером КНР», — заявил китайский чиновник.

Министр коммерции КНР указал на существование огромного потенциала в промышленной области и сфере развития транспортной инфраструктуры. Китай готов сотрудничать в таких областях, как железнодорожное строительство, химическая промышленность, сельское хозяйство и пр., — пишет «Синьхуа».

По словам Гао Хучэна, обе стороны должны активно реализовывать проекты в смежных областях, основываясь на взаимной выгоде. Глава минторга подтвердил готовность КНР участвовать в интеграции региона.

По итогам встречи представители делегаций подписали совместное коммюнике о сотрудничестве в области промышленности.