Вашингтон, 5 августа, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый властями Турции в организации неудавшегося военного переворота в стране, считает решение суда в Стамбуле о его заочном аресте свидетельством установления авторитарного режима президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«Документально подтверждено, что в судебной системе Турции нет независимости судей. Это служит ещё одним примером скатывания президента Эрдогана к авторитаризму и отходу от демократии», — приводит слова Гюлена агентство Reuters.

Как передавало ИА REGNUM, суд Стамбула 4 августа выдал формальный ордер на арест Фетхуллаха Гюлена, проживающего в настоящее время на территории США. По сообщению проправительственного турецкого агентства Anadolu, суд обвинил оппозиционного проповедника в «заказе попытки государственного переворота 15 июля».

Власти Турции добиваются экстрадиции Гюлена из Соединённых Штатов. Вашингтон ожидает доказательств причастности проповедника к путчу. Сам Гюлен называет обвинения турецкого руководства «безответственными и ошибочными».

Фетхуллах Гюлен — турецкий мыслитель и религиозный деятель, ставший автором более 60 книг об исламе. В 2008 году американский журнал Foreign Policy и британский «Проспект» назвали его ведущим интеллектуалом мира. У себя на родине в Турции Гюлен был обвинён в попытке свержения существующего строя и в 1998 году уехал в США. Сторонники Гюлена вскоре были изгнаны из властных и силовых структур, а движение запрещено. В мае 2006 года Верховный Суд Турции снял все обвинения в его адрес.

По разным данным, около пяти миллионов человек в Турции и за рубежом (в частности, в Азербайджане и Средней Азии) вовлечены в секту Гюлена. Существует мнение, что Гюлен получает деньги из ЦРУ, а в школах его международной образовательной сети работают кадровые агенты ЦРУ.