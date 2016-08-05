Якутск, 5 августа, 2016, 05:58 — ИА Регнум. Жители посёлка Черский в Якутии уговаривают представителей власти региона отремонтировать резервный источник электроснабжения населённого пункта — дизельную электростанцию. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, после очередного отключения света, которое произошло 3 августа и длилось больше суток, люди отправили главе республики эмоциональное открытое письмо с требованием решить главную проблему Черского — перебои с электроснабжением.

Свет

Сегодня ночью в дома 2,5 тысяч жителей посёлка дали свет, но если бы перебой с электричеством длиною в сутки случился зимой, в населённом пункте возникла бы чрезвычайная ситуация, уверены в Черском.

«Резервный источник отказал, вышли из строя турбоэлектродизели генератора. Ночью был обнаружен обрыв на линии, силами «Чукотэнерго» он устранён. Но вопрос не снимается, и в случае повторной аварии, мы опять останемся без света». — рассказал глава посёлка Черский Леонид Борисов. Он пояснил, что электричество в населённом пункте отключают ежемесячно.

«Мы устали жить в постоянном стрессе из-за практически еженедельных аварий на ВЛ-110 Билибино-Черский и нестабильной работы резервной электростанции. Можно сказать, Черский живёт под постоянной угрозой», — говорится в открытом письме, адресованном главе Якутии Егору Борисову, министру ЖКХ и энергетики республики Гаврилу Левину и генеральному директору «Якутскэнерго» Олегу Тарасову.

Люди жалуются, что детали дизельной электростанции старые, и резервный источник работает плохо. В это отключение электричеством дизельная электростанция снабжала всего 10 минут, а затем вышла из строя.

«Неоднократно этот вопрос ставили перед энергетиками, но толку от этого никакого. Нам говорят, что денег на всё не хватает, или кормят обещаниями построить электростанцию в 2018—2020 годах. Хватит кормить на «завтраками»! Мы подошли к пределу, за которым заморозка посёлка со всеми вытекающими последствиями», — уверены жители посёлка. Они предлагают представителям власти региона не играть в политику, а заняться решением реальных проблем. «Черскому необходима новая нормальная электростанция с современным оборудованием. Это не просто наша просьба — это крик души!», — также говорится в открытом письме.

Леонид Борисов считает, что наилучшим вариантом решения проблемы с электроснабжением стал бы капитальный ремонт линии электропередач, идущей в населённый пункт от Билибинской электростанции (её протяжённость 286 километров). «Но это, считай, новую линию строить. А пока то столбы падают, то провода рвутся», — отметил глава Черского.

Он также пояснил: чтобы жители населённого пункта не оставались в зависимом положении от целостности линии электропередач, нужен ремонт дизельной электростанции. «Я пока не вижу точных решений нашей проблемы. Но обещали отправить нам 2 турбины, бывшие в употреблении, с другой станции», — пояснил Леонид Борисов.

Между тем, жители Черского в письме жалуются именно на то, что резервный источник состоит из старых запчастей, уже работавших ранее где-то ещё, и просят чинить дизельную электростанцию новыми деталями.

Напомним, без электроснабжения посёлок остался 3 августа из-за аварии на линии электропередач, которая находится на балансе и обслуживается АО «Чукотэнерго». «Резервный источник питания ПАЭС-2500 дизельной электростанции п. Черский ОА «Сахаэнерго» взял на себя нагрузку по электроснабжению потребителей, но через некоторое время был отключен из-за повреждения системы смазки подшипника компрессора турбины», — сообщала пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики республики. Глава ведомства Гаврил Левин поручил проработать все необходимые мероприятия для обеспечения бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода в виду изношенности ВЛ 110 Кв «Билибино-Черский».