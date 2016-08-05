Рига, 5 августа, 2016, 05:31 — ИА Регнум. Латвийские военные 4 августа заметили российскую подводную лодку вблизи своих территориальных вод. Об этом сообщается в микроблоге Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в Twitter.

army.lv Подводная лодка

«В латвийской исключительной экономической зоне, в семи морских милях от территориальных вод вооружённые силы 4 августа идентифицировали российскую подводную лодку класса Kilo (классификация НАТО для российских подводных лодок проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка» — ИА REGNUM )», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, власти Латвии регулярно заявляют о приближении российских военных кораблей и авиации к границам республики. Ранее в НВС заявили, что до 20 июня латвийские военные зафиксировали 349 полётов самолётов РФ, а также 46 случаев, когда российские корабли приближались к морской границе Латвии.

В свою очередь Россия неоднократно подчёркивала, что все полёты российских воздушно-космических сил и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.