Новосибирск, 5 августа, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Новосибирские городские власти намерены снести около двух тысяч незаконных объектов, которые расположены на теплотрассах.

25.mchs.gov.ru Разрыв теплотрассы.

«На красных линиях появляются автостоянки, ларьки, гаражи и так далее. В Дзержинском районе я видел вопиющую ситуацию, когда труба теплотрассы уходила в капитальный гараж. А ведь это же никуда не годится. Такого не должно быть, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, подчеркнув, что так как все объекты за один раз убрать не получится, составлен план по их демонтажу.

Локоть заявил, что данная мера связана с техникой безопасности — если теплотрассу под установленным объектом прорвет, то температура теплоносителя, которая достигает 80 градусов, может привести к травмированную людей, находящихся над ней.

«Практически все эти строения незаконные, потому что, если на строительство и было выдано разрешение, то оно незаконно. На генеральном плане проведены, так называемые, «красные линии», на которых по определению не должно быть никаких объектов», — подчеркнул глава города.

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ДЭЖКХ), всего, на инженерных коммуникациях энергоснабжающих организаций расположено 2887 объектов, из них 2300 шт. — на коммуникациях «СИБЭКО», 377 шт. — на сетях «Горводоканала», 132шт. — на «РЭС» и 78 — на «СГС»."Часть, размещенных в охранных зонах инженерных коммуникаций нестационарных объектов, рекламных конструкций, размещены там на законных основаниях, в том числе и по согласованию с собственниками инженерных коммуникаций. Имеют договора на аренду земельного участка. Но информацией о количестве таких объектов ДЭЖКХ города не располагает. Остальные объекты, скорее всего, установлены самовольно», — подчеркнули ИА REGNUM в департаменте.

При этом на вопрос корреспондента ИА REGNUM, почему на эти незаконно установленные объекты до этого времени не обращали внимание, в мэрии Новосибирска затруднились ответить. Как и на вопрос, будут ли наказаны те, кто допустил установку строений на «красных линиях».

Хотя, по заверениям властей, демонтаж объектов, расположенных над инженерными коммуникациями города ведется постоянно и круглогодично.

Сегодня над инженерными коммуникациями в Новосибирске размещены как нестационарные объекты (сносом которых должны заниматься администрации районов), рекламные конструкции (их демонтажем занимается комитет рекламы и информации мэрии города Новосибирска), так и объекты капитального строительства (решение о сносе таких объектов выносится в судебной прядке по заявлению собственника подземных инженерных коммуникаций).Что касается установленных по договорам нестационарных объектов, «в целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий собственник мобильного объекта обязан обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок, занимаемый мобильным объектом, и возможность выполнения данных работ, в том числе при необходимости произвести демонтаж мобильного объекта за собственный счет».При этом, ранее новосибирская энергетическая компания «СИБЭКО» сообщала, что под угрозой сноса оказались в том числе остановки, детские площадки, торговые павильоны, магазины, гаражи, рынки и парковки.