Лозанна, Швейцария, 5 августа, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел иски к Международной федерации гребного спорта (ФИСА) от российских гребцов Анастасии Карабельщиковой и Ивана Подшивалова, которые не были допущены к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за наличия у них допинговых историй в прошлом.

us.makemefeed.com Спортивный арбитражный суд (CAS)

Как сообщает пресс-служба CAS, суд удовлетворил иск Ивана Подшивалова, тем самым разрешив российскому спортсмену участвовать в соревнованиях. В то же время иск Анастасии Карабельщиковой отклонён, поскольку суд счёт несоответствующим требованиям количество допинг-тестов, сданных спортсменкой за рубежом.

Напомним, ранее в ходе рассмотрения дела российских гребцов CAS отменил постановление Международного олимпийского комитета (МОК) о двойной ответственности российских спортсменов, имевших допинговые нарушения, сочтя, что данное правило «лишает российских атлетов презумпции невиновности».

Правило МОК, установленное 24 июля, предусматривало, что спортсмен, который когда-либо был уличён в допинге, не допускается к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.