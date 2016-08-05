Нью-Йорк, США, 5 августа, 2016, 04:56 — ИА Регнум. Полиция и ФБР провели одновременное задержание 46 человек, подозреваемых в связях с итальянской мафией, сообщает Fox News 5 августа.

tengrinews.kz Задержание

Все подозреваемые были арестованы 4 августа в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте, Массачусетсе и Флориде. По версии следствия, задержанные являются влиятельными членами четырех основных кланов «Коза Ностры» — семей Дженовезе, Гамбино, Лучезе и Боннано. Части задержанных уже предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, поджогах, вымогательстве, убийствах и мошенничестве.

Сообщается, что задержание является итогом многолетнего расследования, в ходе которого в преступные сообщества «Коза Ностры» были внедрены агенты ФБР.

Одновременное задержание почти пятидесяти человек, подозреваемых в связях с мафией, которое является самым крупным со времен рассвета «Коза Ностры» в 20-х — 30-х годах, уже назвали «новой войной» против итальянской мафии. А это, как считают эксперты Fox News, до сих пор «тихая, но мощная сила» в США.