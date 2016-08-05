Пекин, 5 августа, 2016, 04:52 — ИА Регнум. Министерство торговли КНР опубликовало заявление, согласно которому Пекин выражает серьезную озабоченность в связи с недавно принятыми мерами по защите европейских сталелитейных компаний.

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На этой неделе ЕС ввел дополнительные пошлины на холоднопрокатные изделия в размере 22,1%. Действия европейцев мгновенно вызвали критику со стороны представителей китайского бизнеса и правительства, пишет «Сина синьвэнь».

«Китай выражает искренние сожаления по поводу принятия дополнительных мер по защите национальных производителей. Введение дополнительных пошлин неминуемо приведет к росту цен на сопутствующие товары, снизит конкурентоспособность рынка»

В Пекине подчеркнули, что антидемпинговая политика основательно препятствует нормальному развитию международной торговли. Министры торговли стран G20 достигли консенсуса выступить против торгового протекционизма на встрече в Шанхае в июле 2016 г.