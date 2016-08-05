Вашингтон, 5 августа, 2016, 04:39 — ИА Регнум. США на данный момент не располагают доказательствами, подтверждающими заявления России о применении химического оружия боевиками так называемой вооружённой оппозиции в Сирии, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

zoosite.ru Канарейка

По его словам, Вашингтон призывает ООН и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) расследовать возможные инциденты с применением отравляющего оружия в Сирии.

«Любые стороны конфликта в Сирии должны воздерживаться от применения химического оружия и обязаны следовать своим обязательствам в рамках конвенции ООН», — заявил представитель Госдепартамента США.

Напомним, 3 августа в Минобороны России сообщили о применении отравляющих веществ в жилом квартале Алеппо причисляющей себя к оппозиции группировкой «Харакят Нур ад-Дин аз-Зинки». По данным российской стороны, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек, ещё более 20 человек с признаками удушья и ожогов дыхательных путей были госпитализированы.