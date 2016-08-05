Новосибирск, 5 августа, 2016, 04:47 — ИА Регнум. Новосибирцы все чаще выбирают лекарства со скидками или наиболее дешевые, чем могли себе позволить раньше. По данным мэра Новосибирска Анатолия Локтя, которые он привел на пресс-конференции 4 августа, число покупателей, приобретающих лекарства в ценовом сегменте до 55 рублей, выросло на 60%. А доля тех, кто может отдать за медикаменты более 200 рублей, снизилась почти на 20%.

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Сейчас в Новосибирске на базе двух муниципальных аптек работают филиалы, где сохраняются социальные цены и действует минимальная разрешенная законом надбавка и цены здесь на 20% ниже, чем среднерыночные по Новосибирску.

«Скидки, которые предоставляют муниципальные сети аптек, получают ветераны, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. С начала 2016 года общая скидка для горожан-льготников составила почти 47 миллионов рублей», — цитируют «Новосибирские новости» мэра.

Муниципальная аптечная сеть в Новосибирске сегодня насчитывает около 60 аптек, и 40 аптечный пункт в разных районах города.

По данным Новосибирскстата, с начала года в Новосибирской области заметнее всего выросли цены на перевязочные материалы (на 14,6%), поливитамины без минералов отечественного производства (на 14,8%), ренни (на 11,5%), поливитамины с макро‑ и микроэлементами (на 9,6%), флуоцинолона ацетонид (на 9%). Снижение цен отмечено на линекс (на 11,4%), левомеколь (на 8,4%), йод (на 5,7%), индапамид (на 4,7%), сеннозиды (на 3,2%), кетопрофен (на 3,1%).

При этом, как уже сообщало ИА REGNUM, по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы Новосибирская область находится на аутсайдерских позициях среди регионов Сибирского федерального округа, с показателем в 28 233 рубля регион обошел лишь Омскую область (27 322 руб.), Республику Алтай (22 863) и Алтайский край (19 899).