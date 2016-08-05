Пекин, 5 августа, 2016, 04:21 — ИА Регнум. Тропический ураган «Нида» принес на территорию провинции Гуйчжоу сильнейшие ветры и рекордное количество осадков. Накануне власти провинции экстренно эвакуировали более 7 тыс. местных жителей, благодаря чему удалось избежать значительного количества жертв среди мирного населения.

fm.cnbc.com Тайфун

Метеорологическая станция в уезде Саньду сообщила о рекордном выпадении осадков: менее чем за 4 часа на территории уезда выпало более 241 мм осадков. Ураган затронул жизни 26 тыс. жителей провинции, из них более 7 тыс. были эвакуированы из опасных районов, пишет «Жэньминь жибао».

Тайфун уничтожил около 1,2 тыс. га посевов и 391 дом. Прямые экономические потери составили 17,94 млн юаней ($2,7 млн). Региональное правительство направило гуманитарную помощь в пострадавшие районы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 августа в Гуанси-Чжуанском автономном районе сильнейшие дожди и ураганный ветер привели к эвакуации более 3,5 тыс. местных жителей.