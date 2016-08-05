Брюссель, 5 августа, 2016, 04:14 — ИА Регнум. По меньшей мере пять организаторов и исполнителей терактов в Париже и Брюсселе получали различные социальные пособия от государства, пишет газета The Wall Street Journal.

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По информации издания, власти Франции и Бельгии выплатили пятерым будущим террористам в общей сложности более 50 тысяч евро социальных пособий. В частности, главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам получал пособие по безработице. Общая сумма выплат ему составила около 19 тысяч евро.

Глава финансовой разведки Бельгии Филип де Костер заявил, что власти королевства не располагают точными сведениями о том, что указанные средства могли пойти непосредственно на подготовку терактов, однако констатировал, что государство так или иначе оказало косвенную поддержку преступникам, обеспечивая их средствами к существованию.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате террористических атак в Париже ночь с 13 на 14 ноября 2015 года погибли 130 человек, ещё более 350 человек получили ранения разной степени тяжести. 22 марта были совершены террористические атаки в аэропорту и метро Брюсселя. Их жертвами стали 32 человека, ещё более 200 человек получили ранения.

Ответственно за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).