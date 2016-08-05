США, 5 августа, 2016, 03:45 — ИА Регнум. Семь человек, в том числе ребёнок, пострадали в результате взрыва и обрушения жилого дома в американском городе Верноне, штат Коннектикут, передаёт телеканал Fox News.

nbcconnecticut.com Оцепленная территория

Сообщается, что к моменту прибытия экстренных служб, трое пострадавших находились за пределами дома, ещё четверо, в том числе десятилетний мальчик, оставались под обломками.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов пострадавших. Все они госпитализированы. Тем временем поисково-спасательная операция продолжается.

Возможная причина взрыва на данный момент не называется.

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