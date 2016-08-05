Тайбэй, 5 августа, 2016, 03:36 — ИА Регнум. Центр борьбы с вирусными заболеваниями Тайваня подтвердил просочившуюся в СМИ информацию о новом пациенте, зараженного вирусом Зика. 43-летняя женщина стала 4 человеком на территории Тайваня, в крови которого обнаружен опасный вирус.

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Чиновники отметили, что данный случай несколько отличается от предыдущих: впервые за все время смертельная болезнь была обнаружена у жительницы Тайваня. До этого во всех случаях пациентами становились иностранные граждане, вернувшиеся из экзотических стран, пишет «Наньцзао жибао».

Женщина почувствовала ухудшение самочувствия примерно 26 июля, однако за медицинской помощью обратилась лишь спустя несколько дней — после того, как все ее тело покрылось красными пятнами.

В настоящий момент пациентка находится под пристальным медицинским наблюдением в одной из больниц Тайбэя. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, лихорадка Зика обнаружена в анализах двух граждан Кубы, которые не покидали пределов островного государства, заявили 3 августа в Минздраве страны.