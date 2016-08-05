Москва, 5 августа, 2016, 03:23 — ИА Регнум. При участии российской стороны 4 августа было продолжено оказание гуманитарной помощи населению Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

nazorobcana.sk Гуманитарная помощь.

«Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осажденный террористами ИГИЛ (группировка, запрещённая в России — прим. ИА REGNUM ) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — крупа, соль, сахар, а также автомобильные шины, общей массой более 20 тонн», — говорится в документе.

Кроме этого, малообеспеченным семьям города Хомс доставлено две тонны гуманитарных грузов, в состав которых вошли школьные наборы, мука, мясные и рыбные консервы.

Сообщается также, что в течение суток заключены соглашения о примирении с представителями ещё восьми населённых пунктов в провинциях Эс-Сувейда и Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 349.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Хама и Дамаск. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, пока осталось без изменений — 69.