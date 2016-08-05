Москва, 5 августа, 2016, 03:05 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдался в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Информационный бюллетень

За минувшие сутки российской стороной зафиксировано семь нарушений перемирия на территории провинции Дамаск, где формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов населённые пункты Арбил, Сакба, Хауш-Насри, Нашабия, Джаубар, Дума и Джисрейн.

Сообщается также, что боевики террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

«В течение суток в провинции Алеппо террористы из самодельной артиллерии и миномётов обстреляли населённые пункты Ансар и Кудехи, торговый центр «Кастелло», кварталы Ар-Рамуси и Лерамон, аэропорт «Эн-Найраб» в городе Алеппо. Обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населённые пункты Хутейта-эль-Джараш, Бахария, Арбил, Хауш-эль-Фара, в провинции Латакия — населеённые пункты Кабух и Шиллиф, а также населённые пункты Тарфави в провинции Хама и Тайр-Маала в провинции Хомс», — информируют в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.