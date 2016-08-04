Рио-де-Жанейро, Бразилия, 5 августа, 2016, 02:54 — ИА Регнум. В бразильских СМИ появились сообщения об инциденте в Рио-де-Жанейро, в ходе которого вице-консул России якобы застрелил напавшего на него грабителя. Информацию распространило 4 августа издание Globo.

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Со ссылкой на полицию издание сообщило, что российский дипломат, находясь в автомобиле с женой и дочерью, оказался в пробке на одной из магистралей в западной части города, где к нему подъехали два вооружённых велосипедиста. Якобы один из них разбил стекло машины, после чего вице-консул, имеющий навыки джиу-джитсу, обезоружил грабителя и выстрелил, в результате чего тот погиб.

Чуть позднее генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков опроверг данную информацию. «Все российские дипломаты, а также сотрудники российских загранучреждений, расположенных в Рио-де-Жанейро, живы, здоровы и к этому отношения не имеют», — приводит его слова ТАСС.

Генконсул России не исключил, что мужчина, который был вовлечён в инцидент, мог просто представиться сотрудником российского консульства.