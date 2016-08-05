Владивосток, 5 августа, 2016, 04:46 — ИА Регнум. В Приморье за три месяца ни одна семья не потратила материнский капитал на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. По мнению начальника отдела социальных выплат регионального отделения Пенсионного фонда России Светланы Сидоровой, отсутствие заявлений напрямую связано с длительностью подготовительного процесса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

propfr.ru Семейный капитал

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«Для начала семья должна пройти переосвидетельствование и получить индивидуальную программу реабилитации, в которой будут указаны товары, необходимые ребёнку. Затем нужно за собственные деньги приобрести товары и предоставить их органам соцзащиты для проверки факта покупки и составления акта», — рассказывает Светла Сидорова.

И только после этого семья может подать заявление в территориальный орган ПФР на распоряжение средствами материнского капитала.

При этом, по данным ведомства, на сегодняшний день в Приморье право на получение материнского капитала и его использование на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, имеют свыше 700 семей.

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Как сообщало ИА REGNUM, соответствующая норма вступила в силу 1 января 2016 года, по факту территориальные органы начали приём заявлений 30 апреля. В Минтруде отмечают, что нововведением могут воспользоваться чуть более 10 тысяч семей с детьми-инвалидами. В 2016 году материнский капитал не был проиндексирован и сегодня составляет 453 тысячи рублей.

Кроме того 8 июня Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому семьи, имеющие сертификат на материнский капитал, смогут в этом году получить единовременную выплату в 25 тысяч рублей. В Приморье приём заявок начался в конце июня. Документы принимаются до 30 ноября. Указанная мера была инициирована Правительством РФ в числе других антикризисных мероприятий на 2016 год.