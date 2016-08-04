Дамаск, 5 августа, 2016, 02:35 — ИА Регнум. Ранее неизвестная группировка сирийских боевиков заявила, что у неё находятся тела пяти членов экипажа сбитого российского вертолёта Ми-8, передаёт Reuters.

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По информации агентства, группировка, называющая себя «Генеральный фонд по делам заключённых (The General Foundation for Prisoners' Affairs), потребовала выдачи сирийскими властями в обмен на тела российских военнослужащих ряда заключённых.

Кроме этого боевики требуют снятия осады со всех районов, окружённых армией Сирии, и доставки в эти районы гуманитарной помощи.

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа в Минобороны России сообщили, что на территории сирийской провинции Идлиб был сбит российский военно-транспортный вертолёт Ми-8, возвращавшийся на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в Алеппо. На борту вертолёта находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.