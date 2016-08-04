Вашингтон, 5 августа, 2016, 02:34 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама, выступая на пресс-конференции в Пентагоне 4 августа, поблагодарил американских военных за успешное ведение операции в Сирии, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам американского президента, за два года, в течение которых США возглавляют коалицию против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), территория, контролируемая исламистами сократилась в несколько раз, боевикам были нанесены сокрушительные поражения. Несмотря на сложности, связанные с тем, что боевики прочно закрепились в ряде городов, американский президент считает, что в течение нескольких лет коалиция сможет окончательно победить ИГИЛ (запрещена в России)

«Я доволен прогрессом, которого мы достигли на земле в Ираке и Сирии. Хотя мы ещё далеки от освобождения Мосула и Ракки», — заключил Обама.

Многие военные специалисты отнеслись скептически к словам американского президента — по мнению экспертов, говоря об «успехах» в борьбе с исламистами на Ближнем Востоке, стоило бы упомянуть о действиях Ирана, курдских формирований и, в особенности, России, военная помощь которой признается всеми решающим фактором в сирийской войне.

Напомним, российская военная операции в Сирии началась 30 сентября 2015 года. В ходе кампании авиацией ВКС России было совершено более 10 тыс. боевых вылетов, осуществлена воздушная и наземная поддержка десяти ключевых наступательных операций сирийской армии, уничтожены основные силы «Исламского государства» (запрещена в России) на западе страны, освобождены Латакия и Пальмира.

Коалиция, возглавляемая США, не может «похвастаться» подобными успехами — войска коалиции уже много месяцев находятся на подступах к Ракке, но пока не решаются атаковать «столицу» исламистов.