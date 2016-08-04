Лозанна, Швейцария, 5 августа, 2016, 02:03 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил постановление Международного олимпийского комитета (МОК) о двойной ответственности российских спортсменов, имевших допинговые нарушения, сообщает пресс-служба CAS.

Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро

Правило МОК, установленное 24 июля, предусматривало, что спортсмен, который когда-либо был уличён в допинге, не допускается к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Отмечается, что решение об отмене данного постановления было принято судом во время рассмотрения дел российских гребцов Анастасии Карабельщиковой и Ивана Подшивалова.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее CAS отклонил апелляцию Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) на решение Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) об отстранении российских штангистов от Олимпиады-2016. Как было заявлено, арбитраж руководствовался тем, что принятие решений о недопуске спортсменов к соревнованиям относится к юрисдикции IWF.

В то же время CAS отложил решение по делам о допуске к Олимпийским играм российских пловцов Юлии Ефимовой, Никиты Лобинцева и Владимира Морозова, борца Виктора Лебедева и гребца Андрея Крайтора, сославшись на необходимость дополнительной информации по некоторым из дел.