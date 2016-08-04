Мёнхенгладбах, Германия, 5 августа, 2016, 01:57 — ИА Регнум. В результате «нетрадиционной» терапии рака в Германии уже погибло четыре человека, десятки людей оказались в смертельной опасности. Об этом 4 августа, со ссылкой на полицию немецкого города Мёнхенгладбах, сообщает Associated Press.

Больничная койка

Все погибшие были гражданами Германии, Бельгии и Нидерландов, и все они в недавнем времени проходили лечение от рака молочной железы в Онкологическом центра коммуны Брюгген на границе с Голландией. Первая смерть произошла 1 августа, ещё три женщины скончались три дня спустя. В качестве причины гибели уже названы «нетрадиционные» методы лечения, применявшиеся в клинике.

Власти Германии начали поиск всех, кто проходил лечение в онкоцентре — по данным полиции, опасность угрожает нескольким десяткам человек.