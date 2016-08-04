Буэнос-Айрес, 5 августа, 2016, 01:09 — ИА Регнум. Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принял решение не покидать национальную команду, сообщает аргентинская газета Ole.

sovsport.ru Лионель Месси — нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины

По информации издания, на следующей неделе в Барселоне состоится встреча Месси с новым главным тренером сборной Эдгардо Бауса, на которой футболист подтвердит, что готов продолжить выступать в составе команды.

Ближайшие матчи аргентинской сборной (1 сентября — против Уругвая, 6 сентября — против Венесуэлы), как ожидается, пройдут при участии Месси.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что планирует завершить выступления за национальную команду. Футболист признался, что поражение в финале Кубка Америки от сборной Чили подействовало на него крайне удручающе. «В раздевалке я подумал, что это — конец моей игры в национальной сборной, это не для меня. Именно так я себя сейчас чувствую», — сообщил Месси.

Позднее с призывом не покидать национальную сборную к футболисту обратился президент Аргентины Маурисио Макри.