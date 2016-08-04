Штральзунд, Германия, 5 августа, 2016, 00:51 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства Германии Франк Вальтер Штайнмаер считает, что отношения между Турцией и Германией настолько испорчены, что для переговоров уже «нет оснований». Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Штральзунде в четверг, 4 августа, сообщает Reuters.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

По мнению главы немецкого МИДа, действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после подавления путча в стране нанесли сильный удар по немецко-турецким отношениям, и их вряд ли удастся восстановить.

«Мы говорим друг с другом как представители двух разных планет… По существу, у нас уже нет никаких оснований для понимания и нет оснований для дискуссий» — сказал Штайнмаер, отвечая на вопрос о возможности найти понимание с турецким президентом.

По словам политика, главное беспокойство Германии вызывают задержания десятков тысяч человек, сообщения о пытках, репрессии против независимых СМИ, которые развернулись в Турции после 15 июля.

Тем не менее, на вопрос о прекращении переговоров о членстве Турции в ЕС глава немецкого МИДа не стал давать категоричного ответа. По его мнению, репрессии в Турции и возможное восстановление в уголовном праве страны смертной казни делают переговоры по этому вопросу почти невозможными, но резкое их прекращение может отрицательно сказаться на судьбе десятков тысяч арестованных турецких граждан. Кроме того, данный шаг может прекратить действие «сделки о беженцах» между ЕС и Турцией, которая сдерживает десятки тысяч мигрантов от проникновения в Европу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 3 августа австрийский канцлер Кристиан Керн обратился в Совет Европы с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении переговоров с Турцией о вступлении в Евросоюз. Данное обращение вызвало широкую дискуссию среди европейских политиков. Известно, что вопрос переговоров будет обсуждаться на саммите стран ЕС в Братиславе 16 сентября.