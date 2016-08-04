Екатеринбург, 5 августа, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Турист, получивший травму на перевалу Дятлова, вечером 4 августа доставлен в больницу Екатеринбурга. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Уральского регионального центра МЧС России.

vibirai.ru Перевал Дятлова

«Вертолёт МИ-8 с пострадавшим на борту прибыл в город Екатеринбург. Бригадой территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации пострадавший доставлен в городскую больницу №36 «Травматологическая», — проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что состояние пострадавшего мужчины медики оценивают как средне тяжёлое.

Как передавало ИА REGNUM, очередное ЧП с туристом на перевале Дятлова произошло днём 4 августа. По предварительным данным, мужчина упал с транспортного средство. Известно, что пострадавший входил в туристическую группу из четырёх человек, которая не была зарегистрирована.

Перевал Дятлова известен тем, что в 1959 году там при невыясненных обстоятельствах погибла группа туристов, в которую входили студенты Уральского политехнического института. До сих пор однозначно не установлено, что именно произошло с туристической группой. Следует отметить, что ЧП с туристами на перевале Дятлова и в его районе происходят регулярно. Минувшей зимой там был найден труп челябинца, который в последние месяцы вёл отшельнический образ жизни.