Ницца, Франция, 5 августа, 2016, 00:23 — ИА Регнум. Один из пострадавших в результате теракта во французском городе Ницца 4 августа скончался в больнице от полученных ранений. Теким образом, число жертв теракта возросло до 85 человек. Об этом сообщил глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, первый заместитель мэра Ниццы Кристиан Эстрози в своём микроблоге в Twitter.

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По информации агентства Reuters, погибший Пьер Аттерман вечером 14 июля пришёл на Английскую набережную в Ницце вместе со своей семьёй. В результате теракта погибли его жена и 13-летний сын, а 14-летняя дочь до настоящего времени остаётся в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля на Английской набережной в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии 31-летний выходец из Туниса на грузовике протаранил толпу людей. Автомобиль проехал в толпе два километра, прежде чем его застрелили полицейские. В результате теракта погибли 85 человек, ещё около 200 получили ранения.